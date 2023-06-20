В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда"

Цитата

"Ночью, 20 июня, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136", - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в Николаевском районе вчера, 19 июня, в 13:17 и 17:19 враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне города Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, в 16:55, в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской громады произошло возгорание поля с пшеницей. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

По данным Генштаба, 20 июня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. По Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты “Калибр” и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed-136/131”, все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.