Захватчики совершили 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 77 взрывов

Детали

В Середино-Будской громаде был зафиксирован обстрел из миномета (27 взрывов) и из АГС (20 взрывов).

В Белопольской и Юнаковской громадах также был зафиксирован обстрел из миномета 5 и 3 взрыва соответственно.

На территорию Зноб-Новгородской громады враг сбросил 2 мины.

В Эсманской и Миропольской громаде был осуществлен минометный обстрел по 2 взрыва соответственно.

Также и в Краснопольской громаде был минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов).

"Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - добавили в Сумской ОГА.

Напомним

российские оккупанты накануне наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады на Николаевщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне ударили по Запорожской области 87 раз за сутки, есть травмированные и разрушения