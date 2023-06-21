Захватчики совершили 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 77 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области. Всего было зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Есманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
В Середино-Будской громаде был зафиксирован обстрел из миномета (27 взрывов) и из АГС (20 взрывов).
В Белопольской и Юнаковской громадах также был зафиксирован обстрел из миномета 5 и 3 взрыва соответственно.
На территорию Зноб-Новгородской громады враг сбросил 2 мины.
В Эсманской и Миропольской громаде был осуществлен минометный обстрел по 2 взрыва соответственно.
Также и в Краснопольской громаде был минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов).
"Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - добавили в Сумской ОГА.
Напомним
российские оккупанты накануне наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады на Николаевщине.
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