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Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, влучили у приватний будинок

Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, влучили у приватний будинок

Київ • УНН

 • 758072 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Ракета С-300 влучила у приватний будинок. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

«П'ятниця, 7 квітня. У Слов'янську недобрий ранок. Вночі місто знову обстріляли. Ракета С-300. Влучання у приватний будинок. Обійшлося без жертв», - повідомив Лях.

Доповнення

Вадим Лях раніше повідомляв, що у разі відмови евакуюватись до 14 квітня, батьків, які будуть знаходитись з дітьми у місті Слов'янськ, можуть позбавити опіки.

Українські Національні Новини

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