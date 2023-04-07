Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, влучили у приватний будинок

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«П'ятниця, 7 квітня. У Слов'янську недобрий ранок. Вночі місто знову обстріляли. Ракета С-300. Влучання у приватний будинок. Обійшлося без жертв», - повідомив Лях.

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Вадим Лях раніше повідомляв, що у разі відмови евакуюватись до 14 квітня, батьків, які будуть знаходитись з дітьми у місті Слов'янськ, можуть позбавити опіки.