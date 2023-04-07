Захватчики нанесли ракетный удар по Славянску, попали в частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск в Донецкой области. Ракета С-300 попала в частный дом. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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«Пятница, 7 апреля. В Славянске недоброе утро. Ночью город снова обстреляли. Ракета С-300. Попадание в частный дом. Обошлось без жертв», - сообщил Лях.
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Вадим Лях ранее сообщал, что в случае отказа эвакуироваться до 14 апреля, родителей, которые будут находиться с детьми в городе Славянск, могут лишить опеки.