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Загадка каменів Стоунхенджа: археологи дослідили історичні пластини

Київ • УНН

 • 28904 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Археологи з Wessex Archeology дослідили художні елементи, які використовувалися майстрами неолітичного мистецтва “золотого століття” в оформленні меморіального каміння зі Стоунхенджу. Про це повідомляє УНН з посиланням на MailOnline.

Загадка каменів Стоунхенджа: археологи дослідили історичні пластини

Деталі

Вчені з’ясували, що геометричні малюнки знайдених раніше пластин демонструють не тільки продуману, постановкову композицію, деталі, але і дають уявлення про те, що надихало митців неоліту та що їх оточувало. Зокрема, на одному з каменів зображений скручений шнур — об’єкт, який, як припускають експерти, був відомий художнику за життя.

“Використовуючи досягнення фотографічних методів, можна припустити, що художники неоліту використовували об’єкти, відомі їм у реальному світі, як натхнення для свого художнього витвору”, — сказав один із авторів дослідження археолог Філ Хардінг, який уперше проаналізував кам’яні плити в 1988 році.

Каміння, що досліджувалось, було знайдене у період із 1968-го по 2017 рік у межах 5 км від Стоунхенджу, причому частина з них була знайдена ​​під час розширення траси A303 ще у 1968 році.

Розрахунки показали, що потрібно було 500 людей та шкіряні мотузки, щоб тягнути один такий камінь, і ще 100 людей для прокладання катків перед ними. Це каміння було розташоване по зовнішньому колу з горизонтальними опорами.

Нагадаємо

На півострові Юкатан у Мексиці виявлено дерев’яне каное, що добре збереглося, вік якого імовірно становить понад 1000 років.

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