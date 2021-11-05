Загадка камней Стоунхенджа археологи исследовали исторические пластины

Детали

Ученые выяснили, что геометрические рисунки найденных ранее пластин демонстрируют не только продуманную композицию, детали, но и дают представление о том, что вдохновляло художников неолита и что их окружало. В частности, на одном из камней изображен скрученный шнур — объект, который, как предполагают эксперты, был известен художнику при жизни.

“Используя достижения фотографических методов, можно предположить, что художники неолита использовали объекты, известные им в реальном мире, как вдохновение для своего художественного произведения”, — сказал один из авторов исследования археолог Фил Хардинг, который впервые проанализировал каменные плиты в 1988 году.

Камни что исследовались, были найдены в период с 1968-го по 2017 год в пределах 5 км от Стоунхенджа, причем часть из них была найдена во время расширения трассы A303 еще в 1968 году.

Расчеты показали, что нужно было 500 человек и кожаные веревки, чтобы тянуть один такой камень, и еще 100 человек для прокладки катков перед ними. Этот камень был расположен по внешнему кругу с горизонтальными опорами.

Напомним

На полуострове Юкатан в Мексике обнаружено деревянное каноэ, что хорошо сохранилось, возраст которого предположительно составляет более 1000 лет.