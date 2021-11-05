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Загадка камней Стоунхенджа археологи исследовали исторические пластины

Киев • УНН

 • 28904 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Археологи из Wessex Archeology исследовали художественные элементы, которые использовались мастерами неолитического искусства “золотого века” в оформлении мемориального камня со Стоунхенджа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MailOnline.

Загадка камней Стоунхенджа археологи исследовали исторические пластины

Детали

Ученые выяснили, что геометрические рисунки найденных ранее пластин демонстрируют не только продуманную композицию, детали, но и дают представление о том, что вдохновляло художников неолита и что их окружало. В частности, на одном из камней изображен скрученный шнур — объект, который, как предполагают эксперты, был известен художнику при жизни.

“Используя достижения фотографических методов, можно предположить, что художники неолита использовали объекты, известные им в реальном мире, как вдохновение для своего художественного произведения”, — сказал один из авторов исследования археолог Фил Хардинг, который впервые проанализировал каменные плиты в 1988 году.

Камни что исследовались, были найдены в период с 1968-го по 2017 год в пределах 5 км от Стоунхенджа, причем часть из них была найдена во время расширения трассы A303 еще в 1968 году.

Расчеты показали, что нужно было 500 человек и кожаные веревки, чтобы тянуть один такой камень, и еще 100 человек для прокладки катков перед ними. Этот камень был расположен по внешнему кругу с горизонтальными опорами.

Напомним

На полуострове Юкатан в Мексике обнаружено деревянное каноэ, что хорошо сохранилось, возраст которого предположительно составляет более 1000 лет.

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