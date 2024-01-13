Зафіксовано зліт ще двох ворожих МіГ-31К - Повітряні сили

У Повітряних силах повідомили про зліт ще двох ворожих МіГ-31К, передає УНН.

Зафіксовано ще зліт 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили про зілт ворожого винищувача та запуск ракет "Кинджал".

Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС