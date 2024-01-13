Зафіксовано зліт ще двох ворожих МіГ-31К - Повітряні сили
Київ • УНН
У рф злетіли два МіГ-31К. Раніше повідомляли про пуски російських ракет Кинджал.
У Повітряних силах повідомили про зліт ще двох ворожих МіГ-31К, передає УНН.
Зафіксовано ще зліт 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області
Раніше у Повітряних силах повідомили про зілт ворожого винищувача та запуск ракет "Кинджал".
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв