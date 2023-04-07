Забруднення повітря пов'язане зі слабшою реакцією на вакцину проти COVID-19 - дослідження

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Зокрема, вплив дрібнодисперсних твердих частинок (PM2,5), діоксиду азоту (NO2) та чистого вуглецю (BC) був пов'язаний приблизно з 10-відсотковим зниженням імунної відповіді IgM та IgG у людей без попереднього інфікування. Висновки, опубліковані у журналі Environmental Health Perspectives, надають додаткові докази несприятливого впливу забруднення повітря на імунну систему.

Забруднення повітря пов'язане з несприятливими наслідками для здоров'я, включаючи рак легень, серцево-судинні та респіраторні захворювання та діабет. Нещодавно дослідник ISGlobal Маноліс Когевінас та його команда показали зв'язок між впливом забруднення повітря до пандемії та вищим ризиком розвитку тяжкої форми COVID-19.

"Було показано, що забруднювачі повітря впливають на імунну відповідь, - каже Когевінас, - тому в цьому дослідженні ми хотіли визначити, чи впливає забруднення повітря також на реакцію антитіл на вакцини проти COVID-19. Відповідь, якщо коротко, так".

Когевінас та його колеги проаналізували дані 927 учасників (у віці від 40 до 65 років), які відповіли на запитання анкети та здали зразки крові влітку 2020 р. (відразу після першого карантину) та навесні 2021 р. (після початку вакцинації проти COVID-19). Усі отримали одну або дві дози основних вакцин проти COVID-19, введених в Іспанії (виробництва AstraZeneca, Pfizer або Moderna). Дослідницька група виміряла антитіла IgM, IgG та IgA до п'яти вірусних антигенів (три з них – до спайк-білка, що міститься у вакцині). Вплив дрібнодисперсних твердих частинок (PM2,5), чорного вуглецю (BC), діоксиду азоту (NO2) та озону (O3) оцінювався для кожного учасника на основі його адреси до пандемії.

Результати показують, що у неінфікованих людей вплив PM2,5, NO2 та BC до пандемії був пов'язаний із зниженням на 5–10 % кількості вакциноіндукованих антитіл до спайк-білка. Зниження кількості антитіл було показано як ранніх відповідей IgM, так пізніх відповідей IgG. Реакція IgG після першої дози досягала піку пізніше в учасників, які зазнали більш високого рівня забруднення повітря, а нижчі рівні IgG зберігалися протягом декількох місяців після вакцинації. Результати були однаковими для трьох вакцин.

"Забруднення повітря може викликати хронічне запалення, яке негативно впливає на ефективність вакцини", - пояснює Карлота Добаньйо, співавтор дослідження, разом з Кетрін Тонн. "Наші результати узгоджуються з доказами того, що стійкі органічні забруднювачі знижують реакцію на вакцину у дітей", - додає вона.

Той факт, що попереднє інфікування призводять до більш високої відповіді на вакцину, може пояснити, чому ефект забруднюючих речовин спостерігався лише у людей без попереднього інфікування. Однак роль тривалого впливу забрудненого повітря на гібридний імунітет (інфекція плюс вакцинація) заслуговує на подальше вивчення, попереджають автори.

У дослідженні не розглядалося, чи призводить до зниження відповіді антитіл до підвищеного ризику проривних інфекцій та їх тяжкості. "Однак наші результати доповнюють зростаючу кількість доказів несприятливого впливу забруднення повітря навіть за відносно низьких рівнів, що спостерігаються у Західній Європі. Вони також закликають до суворіших обмежень забруднення повітря, як це рекомендовано ВООЗ", - каже Тонн.

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