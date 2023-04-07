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Загрязнение воздуха связано с более слабой реакцией на вакцину против COVID-19 - исследование

Загрязнение воздуха связано с более слабой реакцией на вакцину против COVID-19 - исследование

Киев • УНН

 • 1651101 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Люди, которые подверглись более высокому уровню загрязнения воздуха до пандемии, имели более низкий ответ антител на вакцины против COVID-19, согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), пишет УНН со ссылкой на EurekAlert!

Детали

В частности, влияние мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5), диоксида азота (NO2) и чистого углерода (BC) было связано примерно с 10-процентным снижением иммунного ответа IgM и IgG у людей без предварительного инфицирования. Выводы, опубликованные в журнале Environmental Health Perspectives, предоставляют дополнительные доказательства неблагоприятного влияния загрязнения воздуха на иммунную систему.

Загрязнение воздуха связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, включая рак легких, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и диабет. Недавно исследователь ISGlobal Манолис Когевинас и его команда показали связь между воздействием загрязнения воздуха до пандемии и более высоким риском развития тяжелой формы COVID-19.

"Было показано, что загрязнители воздуха влияют на иммунный ответ, - говорит Когевинас, - поэтому в этом исследовании мы хотели определить, влияет ли загрязнение воздуха также на реакцию антител на вакцины против COVID-19. Ответ, если коротко, да".

Когевинас и его коллеги проанализировали данные 927 участников (в возрасте от 40 до 65 лет), которые ответили на вопросы анкеты и сдали образцы крови летом 2020 г. (сразу после первого карантина) и весной 2021 г. (после начала вакцинации против COVID-19). Все получили одну или две дозы основных вакцин против COVID-19, введенных в Испании (производства AstraZeneca, Pfizer или Moderna). Исследовательская группа измерила антитела IgM, IgG и IgA к пяти вирусным антигенам (три из них – к спайк-белку, содержащемуся в вакцине). Влияние мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5), черного углерода (BC), диоксида азота (NO2) и озона (O3) оценивалось для каждого участника на основе его адреса до пандемии.

Результаты показывают, что у неинфицированных людей воздействие PM2,5, NO2 и BC до пандемии было связано со снижением на 5-10 % количества вакциноиндуцированных антител к спайк-белку. Снижение количества антител было показано как ранних ответов IgM, так поздних ответов IgG. Реакция IgG после первой дозы достигала пика позже у участников, подвергшихся более высокому уровню загрязнения воздуха, а более низкие уровни IgG сохранялись в течение нескольких месяцев после вакцинации. Результаты были одинаковыми для трех вакцин.

"Загрязнение воздуха может вызвать хроническое воспаление, которое негативно влияет на эффективность вакцины", - объясняет Карлота Добаньо, соавтор исследования, вместе с Кэтрин Тонн. "Наши результаты согласуются с доказательствами того, что стойкие органические загрязнители снижают реакцию на вакцину у детей", - добавляет она.

Тот факт, что предыдущее инфицирование приводит к более высокому ответу на вакцину, может объяснить, почему эффект загрязняющих веществ наблюдался только у людей без предыдущего инфицирования. Однако роль длительного воздействия загрязненного воздуха на гибридный иммунитет (инфекция плюс вакцинация) заслуживает дальнейшего изучения, предупреждают авторы.

В исследовании не рассматривалось, приводит ли снижение ответа антител к повышенному риску прорывных инфекций и их тяжести. "Однако наши результаты дополняют растущее количество доказательств неблагоприятного воздействия загрязнения воздуха даже при относительно низких уровнях, наблюдаемых в Западной Европе. Они также призывают к более строгим ограничениям загрязнения воздуха, как это рекомендовано ВОЗ", - говорит Тонн.

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