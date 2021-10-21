Заборона приймати російські рублі на депозитні рахунки: у НБУ пояснили "на пальцях", що відбувається

Деталі

Так, пояснюють у НБУ, норма про заборону проводити в російських рублях операції із залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу на материковій території України діє з 2014 року та передбачена Законом України “Про створення вільної економічної зони "Крим".

Зазначається, що на виконання вимог цього закону була постанова НБУ № 699 від 3 листопада 2014 року, у якій відповідно і знайшла відображення зазначена заборона.

При цьому у НБУ нагадали, що Верховна Рада 1 липня схвалила втрату чинності закону “Про створення вільної економічної зони "Крим" і внесла зміни до деяких законодавчих актів (закон № 1618-ІХ).

Цитата:

“Цим законом вносяться зміни,.. згідно з якими, зокрема забороняється залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта. Заборона діятиме з 21 листопада 2021 року — дати набрання чинності закону № 1618-ІХ. З цієї ж дати втратить свою чинність і постанова НБУ № 699, водночас окремі її норми знайдуть відображення у відповідних нормативно-правових актах Національного банку”, — зазначили у Нацбанку.

У регуляторі пояснюють, що, з урахуванням зазначеного, НБУ передбачив аналогічну норму у постанові від 8 жовтня № 103, що набирає чинності з 21 листопада 2021 року, та “заборонив українським банкам здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб”.

Деталі

У банку зазначили — це зумовлено необхідністю приведення нормативно-правових документів регулятора до вимог закону № 1618-ІХ.

Також у НБУ нагадали, що у жовтні 2017 року Нацбанк заборонив банкам (їх філіям, відділенням) і фінансовим установам України здійснювати касові, у тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального банку РФ із зображенням мап, символів, будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно-територіальних одиниць України.

Заборона поширюється також на операції, що здійснюються під час купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками.

Додамо

19 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони “Крим”.

Закон скасовує режим вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Також документ унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.