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Запрет принимать российские рубли на депозитные счета: в НБУ объяснили "на пальцах", что происходит

Киев • УНН

 • 34649 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В медиа накануне начала распространяться информация о том, что украинским банкам запрещено принимать российские рубли для пополнения депозитов с 21 ноября. Как пояснили УНН в Национальном банке Украины, норма о соответствующем запрете в стране действовала с 2014 года.

Запрет принимать российские рубли на депозитные счета: в НБУ объяснили "на пальцах", что происходит

Детали

Так, объясняют в НБУ, норма о запрете проводить в российских рублях операции по привлечению вкладов (депозитов) по договорам банковского вклада на материковой территории Украины действует с 2014 года и предусмотрена Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым".

Отмечается, что во исполнение требований этого закона было постановление НБУ № 699 от 3 ноября 2014 года, в котором соответственно и нашел отражение указанный запрет.

При этом в НБУ напомнили, что Верховная Рада 1 июля одобрила потерю силы законом "О создании свободной экономической зоны "Крым" и внесла изменения в некоторые законодательные акты (закон № 1618-ІХ).

Цитата:

"Этим законом вносятся изменения,.. согласно которым, в частности запрещается привлечение на территории Украины вкладов (депозитов) и/или предоставление займов (кредитов), выраженных в валюте государства-оккупанта. Запрет будет действовать с 21 ноября 2021 года - даты вступления в силу закона № 1618-ІХ. С этой же даты утратит свою силу и постановление НБУ № 699, в то же время отдельные его нормы найдут отражение в соответствующих нормативно-правовых актах Национального банка", - отметили в Нацбанке.

В регуляторе объясняют, что, с учетом указанного, НБУ предусмотрел аналогичную норму в постановлении от 8 октября № 103, вступающем в силу с 21 ноября 2021 года, и "запретил украинским банкам осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц".

Детали

В банке отметили - это обусловлено необходимостью приведения нормативно-правовых документов регулятора в соответствие с требованиями закона № 1618-ІХ.

Также в НБУ напомнили, что в октябре 2017 года Нацбанк запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центрального банка РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажев и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Добавим

19 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны "Крым".

Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Также документ нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

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