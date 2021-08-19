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Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 5502-д, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони “Крим”, передає УНН.

Про те, що скасовується режим вільної економічної зони “Крим”, сказано у законопроекті “Про визнання таким, що втратив чинність Закону України „Про створення вільної економічної зони „Крим“ та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України“ та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Зазначимо, що 19 серпня закон було повернуто з підписом від Президента.

Деталі

Закон № 5502-д скасовує режим вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Також документ унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що проект закону розглядався на позачерговому засіданні Верховної Ради, де окрім цього обговорювали ще 8 питань, що були включені у порядок денний.

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