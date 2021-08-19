Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5502-р, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны “Крым”, передает УНН.
О том, что отменяется режим свободной экономической зоны “Крым”, говорится в законопроекте “О признании утратившим силу Закона Украины „О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины“ и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.
Отметим, что 19 августа закон был возвращен с подписью от Президента.
Детали
Закон № 5502-д отменяет режим свободной экономической зоны “Крым” на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.
Также документ нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.
Напомним
Ранее сообщалось, что проект закона рассматривался на внеочередном заседании Верховной Рады, где кроме этого обсуждали еще 8 вопросов, которые были включены в повестку дня.