Заборона на продаж алкоголю у ПАР призвела до масового безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня УНН. У ПАР рекордно зріс рівень безробіття. Причиною тому є заборона на продаж алкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на The Drink Business.
Заборону на продаж спиртного у ПАР запроваджували двічі. Перший раз - з 26 березня, вона діяла протягом 2 місяців.
Повторну заборону на продаж алкоголю уряд ПАР ввів у липні. Це, за даними представників місцевої влади, негативно позначилося на туристичному та готельному бізнесі, і спричинило за собою масові звільнення працівників галузі.
Зокрема, про масове безробіття заявила влада Західно-Капської провінції, яка охоплює переважну більшість виноробних регіонів країни. Також там підрахували, що на тлі заборони галузь втратила близько 1,3 млрд доларів.
У свою чергу, винна галузь втратила 18 тис. робочих місць.
Нагадаємо, що в Україні Держстат зафіксував здорожчання алкогольної продукції.
Втім, про це раніше попереджали експерти ринку, пов'язуючи ймовірність зростання цін на спиртне з карантином. Зокрема, фахівці попереджали про ймовірне здорожчання у першу чергу імпортного алкоголю.
Також нагадаємо, що українські споживачі алкоголь українського виробництва купують набагато частіше, ніж іноземного.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").