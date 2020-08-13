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Заборона на продаж алкоголю у ПАР призвела до масового безробіття

Заборона на продаж алкоголю у ПАР призвела до масового безробіття

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня УНН. У ПАР рекордно зріс рівень безробіття. Причиною тому є заборона на продаж алкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на The Drink Business.

Заборону на продаж спиртного у ПАР запроваджували двічі. Перший раз - з 26 березня, вона діяла протягом 2 місяців.

Повторну заборону на продаж алкоголю уряд ПАР ввів у липні. Це, за даними представників місцевої влади, негативно позначилося на туристичному та готельному бізнесі, і спричинило за собою масові звільнення працівників галузі.

Зокрема, про масове безробіття заявила влада Західно-Капської провінції, яка охоплює переважну більшість виноробних регіонів країни. Також там підрахували, що на тлі заборони галузь втратила близько 1,3 млрд доларів.

У свою чергу, винна галузь втратила 18 тис. робочих місць.

Нагадаємо, що в Україні Держстат зафіксував здорожчання алкогольної продукції

Втім, про це раніше попереджали експерти ринку, пов'язуючи ймовірність зростання цін на спиртне з карантином. Зокрема, фахівці попереджали про ймовірне здорожчання у першу чергу імпортного алкоголю.

Також нагадаємо, що українські споживачі алкоголь українського виробництва купують набагато частіше, ніж іноземного.

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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