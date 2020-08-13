Запрет на продажу алкоголя в ЮАР привел к массовой безработице
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа УНН. В ЮАР рекордно вырос уровень безработицы. Причиной тому является запрет на продажу алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на The Drink Business.
Запрет на продажу спиртного в ЮАР вводили дважды. Первый раз - с 26 марта, он действовала в течение 2 месяцев.
Повторный запрет на продажу алкоголя правительство ЮАР ввел в июле. Это, по данным представителей местных властей, негативно сказалось на туристическом и гостиничном бизнесе, и повлекло за собой массовые увольнения работников отрасли.
В частности, об массовой безработице заявили власти Западно-Капской провинции, которая охватывает подавляющее большинство винодельческих регионов страны. Также там подсчитали, что на фоне запрета отрасль потеряла около 1,3 млрд долларов.
В свою очередь, винная отрасль потеряла 18 тыс. рабочих мест.
Напомним, что в Украине Госстат зафиксировал подорожание алкогольной продукции.
Впрочем, об этом ранее предупреждали эксперты рынка, связывая вероятность роста цен на спиртное с карантином. В частности, специалисты предупреждали о возможном подорожании в первую очередь импортного алкоголя.
Также напомним, что украинские потребители алкоголь украинского производства покупают гораздо чаще, чем иностранного.
Отметим, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").