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Заборона на пальмову олію призведе до подорожчання продуктів - експерт

Заборона на пальмову олію призведе до подорожчання продуктів - експерт

Київ • УНН

 • 8179 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У 2017 році Україна побила рекорди попередніх років з імпорту пальмової та кокосової олії. Про це в своєму блозі написала професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко, передає УНН.

За її словами, собівартість пальмової та кокосової олій досить низька за рахунок високої продуктивності. Тому, використовуючи ці олії, вітчизняні виробники здешевлюють кінцевий продукт.

"Їх ціна мінімум в 5-10 разів нижча, ніж, наприклад, соняшникова або ріпакова олії. Якщо порівнювати з молочним жиром, то олії тропічних культур дешевше в сто раз", - розповіла вона.

У світлі цього, заборона на використання пальмової олії в продуктах харчування призведе до їх подорожчання, підкреслила Е.Сидоренко.

"Чи можна в зв'язку з цим очікувати зростання цін на продукти харчування в разі введення заборони? Однозначно! Спред - продукт, виготовлений на основі рослинних жирів, зараз може коштувати 10 грн, а ціни вершкового масла стартують не менше ніж з 40 грн", - зазначила експерт.

Нагадаємо, у ВР зареєстрований законопроект, яким пропонується заборонити використання пальмової олії в продуктах харчування.

На підтримку зазначеної ініціативи вже висловилися в БПП, РПЛ і Опоблоці.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, стрімке зростання показників імпорту "пальми" є наслідком дії мораторію на перевірки підприємців. Також це той показник, який обґрунтовує високий рівень фальсифікату молочної продукції в Україні, вважає політик.

Крім того, він зазначив, що законопроект про заборону пальмової олії в продуктах, незважаючи на всі його недоліки, вартий уваги.

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