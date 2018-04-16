Заборона на пальмову олію призведе до подорожчання продуктів - експерт

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У 2017 році Україна побила рекорди попередніх років з імпорту пальмової та кокосової олії. Про це в своєму блозі написала професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко, передає УНН.