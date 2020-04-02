Заборгованість українців за ЖКП склала понад 32 млрд грн - Мінрегіон

КИЇВ. 2 квітня. УНН. З початку поточного року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії). Станом на 1 березня 2020 року за даними Державної служби статистики України, заборгованість становить 32,69 млрд гривень. Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.