Задолженность украинцев за ЖКУ составила более 32 млрд грн - Минрегион

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальных услуг (без учета газа и электроэнергии). По состоянию на 1 марта 2020 года по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составляет 32,69 млрд гривен. Об этом сообщает министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.