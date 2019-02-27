Заарештували членів озброєної банди, яка грабувала валютників

КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Донечччині суд арештував учасників озброєної банди, які виманювали у безлюдні місця, начебто під приводом обміну великої суми коштів, мешканців Донеччини, які займались валютними операціями, та за допомогою погроз застосування вогнепальної зброї, бейсбольних бит і ножів відбирали у них грошові кошти. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.