Заарештували членів озброєної банди, яка грабувала валютників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Донечччині суд арештував учасників озброєної банди, які виманювали у безлюдні місця, начебто під приводом обміну великої суми коштів, мешканців Донеччини, які займались валютними операціями, та за допомогою погроз застосування вогнепальної зброї, бейсбольних бит і ножів відбирали у них грошові кошти. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
"Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави чотирьом мешканцям Слов’янська та Краматорська, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб)" КК України, - йдеться у повідомленні.
Наразі чоловіки перебувають у слідчому ізоляторі, досудове розслідування триває.
Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині затримали банду, що кілька років вчиняла напади на валютників на півночі регіону.