Арестовали членов вооруженной банды, которая грабила валютчиков

"Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога четырем жителям Славянска и Краматорска, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совмещенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц)" УК Украины, - говорится в сообщении.

Сейчас мужчины находятся в следственном изоляторе, досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области задержали банду, которая несколько лет совершала нападения на валютчиков на севере региона.