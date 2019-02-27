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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 51855 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 122193 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124489 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123154 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117546 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Арестовали членов вооруженной банды, которая грабила валютчиков

Арестовали членов вооруженной банды, которая грабила валютчиков

Киев  •  УНН

 • 7806 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Донецкой области суд арестовал участников вооруженной банды, которые выманивали в безлюдные места, как будто под предлогом обмена крупной суммы средств, жителей Донецкой области, которые занимались валютными операциями, и с помощью угроз и применения огнестрельного оружия, бейсбольных бит и ножей отбирали у них денежные средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога четырем жителям Славянска и Краматорска, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совмещенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц)" УК Украины, - говорится в сообщении.

Сейчас мужчины находятся в следственном изоляторе, досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области задержали банду, которая несколько лет совершала нападения на валютчиков на севере региона.

Украинские Национальные Новости

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