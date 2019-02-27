Арестовали членов вооруженной банды, которая грабила валютчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Донецкой области суд арестовал участников вооруженной банды, которые выманивали в безлюдные места, как будто под предлогом обмена крупной суммы средств, жителей Донецкой области, которые занимались валютными операциями, и с помощью угроз и применения огнестрельного оружия, бейсбольных бит и ножей отбирали у них денежные средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога четырем жителям Славянска и Краматорска, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совмещенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц)" УК Украины, - говорится в сообщении.
Сейчас мужчины находятся в следственном изоляторе, досудебное расследование продолжается.
Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области задержали банду, которая несколько лет совершала нападения на валютчиков на севере региона.