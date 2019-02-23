Банда зі зброєю, викраденою у Криму, кілька років нападала на валютників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Донеччині затримано банду, що кілька років вчиняла напади на валютників на півночі регіону. Оперативні розробки тривали рік. Засідку було влаштовано на місці чергового нальоту. Четверо зловмисників встигли заволодіти 2 мільйонами гривень, коли подальші їх дії заблокував спецпідрозділ КОРД, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
Як повідомили у прес-службі, зловмисники завчасно під приводом клієнтів обміняли у потерпілого незначну суму грошей, а наступного разу на зустріч валютник привіз 2 мільйони гривень. Вихопивши з рук потерпілого пакет з грошима, підозрювані встигли зробити лише кілька кроків, коли були заблоковані та затримані поліцейським спецназом.
Щодо їх осіб — чоловіки віком від 42 до 53 років, один з яких раніше засуджений. Двоє — мешканці Слов’янська, інші — вихідці з Херсону та РФ, повідомили у поліції.
За інформацією правоохоронців, останні 12 місяців поліцейські ретельно документували банду, а також готувалася спецоперація із затримання. “Взяти” їх вирішено було на гарячому після чергового нальоту.
“Під час обшукових заходів за місцем мешкання одного із затриманих та у схованці між гаражами було виявлено пістолет Макарова, який за базами даних МВС значиться викраденим з обласного управління поліції у Криму, та 2 обрізи, які зловмисники прихопили із собою під час іншого розбійного нападу. Крім того, у якості речового доказу вилучено автомобіль, на якому пересувалося угрупування”, — йдеться у повідомленні.
Наразі підслідних затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінується ч.4 ст.187 “Розбій” Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, нападник з ножем викрав в ужгородського валютника мільйон гривень.