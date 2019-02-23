Банда зі зброєю, викраденою у Криму, кілька років нападала на валютників

КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Донеччині затримано банду, що кілька років вчиняла напади на валютників на півночі регіону. Оперативні розробки тривали рік. Засідку було влаштовано на місці чергового нальоту. Четверо зловмисників встигли заволодіти 2 мільйонами гривень, коли подальші їх дії заблокував спецпідрозділ КОРД, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.