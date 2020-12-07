За жовтень банки України видали рекордну кількість іпотечних кредитів

"Ділимося цікавим оглядом іпотечного кредитування населення у жовтні, за результатами опитування банків…видано 662 кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що також зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то у жовтні – 741 тис. грн.

"Зберігається тренд на житло на вторинному ринку. На його купівлю видано 87% всього обсягу іпотеки у жовтні. Середня ефективна відсоткова ставка за іпотечними кредитами знизилася. На вторинному ринку з 14,9% (у вересні) до 14,3% (у жовтні), на первинному – з 18,4% (у вересні) до 17,2% (у жовтні)", - йдеться у повідомленні.

Додається, що у регіональному розрізі, найбільше іпотечних кредитів було видано у Києві – 187 договорів на 208,2 млн грн (28% від загальної кількості та 42% від загальної суми).

Також опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Більше 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п’ять банків.

Нагадаємо, портфель чистих гривневих кредитів банків населенню після падіння у II кварталі цього року на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%.