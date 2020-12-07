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Актуальне
За жовтень банки України видали рекордну кількість іпотечних кредитів

За жовтень банки України видали рекордну кількість іпотечних кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У жовтні банки України видали рекордну кількість іпотечних кредитів для населення. Так, кредитів видано на загальну суму 491 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Ділимося цікавим оглядом іпотечного кредитування населення у жовтні, за результатами опитування банків…видано 662 кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що також зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то у жовтні – 741 тис. грн.

"Зберігається тренд на житло на вторинному ринку. На його купівлю видано 87% всього обсягу іпотеки у жовтні. Середня ефективна відсоткова ставка за іпотечними кредитами знизилася. На вторинному ринку з 14,9% (у вересні) до 14,3% (у жовтні), на первинному – з 18,4% (у вересні) до 17,2% (у жовтні)", - йдеться у повідомленні.

Додається, що у регіональному розрізі, найбільше іпотечних кредитів було видано у Києві – 187 договорів на 208,2 млн грн (28% від загальної кількості та 42% від загальної суми).

Також опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Більше 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п’ять банків.

Нагадаємо, портфель чистих гривневих кредитів банків населенню після падіння у II кварталі цього року на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%.

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