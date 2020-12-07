За октябрь банки Украины выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В октябре банки Украины выдали рекордное количество ипотечных кредитов для населения. Так, кредитов выдано на общую сумму 491 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Делимся интересным обзором ипотечного кредитования населения в октябре, по результатам опроса банков...выдано 662 кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре - 741 тыс. грн.
"Сохраняется тренд на жилье на вторичном рынке. На его покупку выдано 87% всего объема ипотеки в октябре. Средняя эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась. На вторичном рынке с 14,9% (в сентябре) до 14,3% (в октябре), на первичном - с 18,4% (в сентябре) до 17,2% (в октябре)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в региональном разрезе, больше всего ипотечных кредитов было выдано в Киеве - 187 договоров на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).
Также опрос банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Более 85% новых сделок (2,4 млрд грн) за первые 10 месяцев 2020 года заключили пять банков.
Напомним, портфель чистых гривневых кредитов банков населению после падения во II квартале этого года на 5,0% в III квартале вырос на 3,9%.