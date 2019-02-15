За використання телефону за кермом перед судом постане Бекхем - ЗМІ

За його даними, 21 листопада минулого року в центрі Лондона перехожий помітив, як Бекхем, керуючи автомобілем Bentley Bentayga, спілкувався з кимось по мобільному телефону, що суворо заборонено законом. Знаменитому футболістові ще не були пред’явлені звинувачення, проте він вже був повідомлений про початок судового розгляду в зв’язку з цим епізодом. Слухання призначені на 19 березня в магістратському суді лондонського району Бромлі.

Якщо Бекхем буде визнаний винним, то йому загрожує нарахування шести штрафних балів з 12 можливих, тобто при повторному подібному порушенні його водійські права будуть негайно скасовані і не підлягатимуть відновленню протягом трьох років. Крім цієї санкції, йому також загрожує штраф в розмірі 2 тисячі фунтів (2,5 тисячі доларів).

Як повідомляв УНН, клуб МЛС встановить пам’ятник футболісту Бекхему.