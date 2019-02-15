За использование телефона за рулем перед судом предстанет Бекхэм - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News, передает УНН.
По его данным, 21 ноября прошлого года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не были предъявлены обвинения, однако он уже был уведомлен о начала судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания назначены на 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.
Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет. Помимо этой санкции, ему также грозит штраф в размере 2 тысячи фунтов (2,5 тысячи долларов).
Как сообщал УНН, клуб МЛС установит памятник футболисту Бекхэму.