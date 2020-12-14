За вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося понад 1,3 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося 1369 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"За 12 грудня через ожеледицю травмувалося 947 осіб (832 дорослих, 115 дітей). За 13 грудня 422 особи (375 дорослих, 47 дітей)", - повідомила Вишневська.
Окрім того, за її словами, троє людей за вихідні постраждали через переохолодження.
Нагадаємо, Вишневська повідомляла, що за 10 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.
Як повідомлялося, в Україні у найближчі два дні очікується дощ та мокрий сніг, ожеледь.