За выходные в Киеве из-за гололеда травмировалось более 1,3 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За выходные в Киеве из-за гололеда травмировалось 1369 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководительница пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 12 декабря из-за гололеда травмировались 947 человек (832 взрослых, 115 детей). За 13 декабря 422 человека (375 взрослых, 47 детей)", - сообщила Вишневская.
Кроме того, по ее словам, три человека за выходные пострадали из-за переохлаждения.
Напомним, Вишневская сообщала, что за 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей.
Как сообщалось, в Украине в ближайшие два дня ожидается дождь и мокрый снег, гололед.