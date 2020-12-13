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Мокрий сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Київ • УНН

 • 16784 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні у найближчі два дні очікується дощ та мокрий сніг, ожеледь, вночі та вранці туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“Завтра в Україні, крім південно-східної частини, 15 грудня на північному сході країни дощ та мокрий сніг, ожеледь, вночі та вранці туман; 16 грудня переважно без опадів, лише у східних областях місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 0-6° тепла”, — повідомили синоптики.

Також повідомляється, що на Київщині завтра, 14 грудня вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура вночі та вдень близько 0°.

Як повідомляв УНН, відсьогодні в Україні потеплішає. За прогнозами синоптиків, 13-14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу невеликі, місцями помірні опади та підвищення температури на 2-4°.

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