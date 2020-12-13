Мокрый снег и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине в ближайшие два дня ожидается дождь и мокрый снег, гололед, ночью и утром туман. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
“Завтра в Украине, кроме юго-восточной части, 15 декабря на северо-востоке страны дождь и мокрый снег, гололед, ночью и утром туман; 16 декабря преимущественно без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 0-6° тепла”, — сообщили синоптики.
Также сообщается, что в Киевской области завтра, 14 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура ночью и днем около 0°.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине потеплеет. По прогнозам синоптиков, 13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки и повышение температуры на 2-4°.