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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67461 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89701 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113915 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149121 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197938 просмотра

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Мокрый снег и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Мокрый снег и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине в ближайшие два дня ожидается дождь и мокрый снег, гололед, ночью и утром туман. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

“Завтра в Украине, кроме юго-восточной части, 15 декабря на северо-востоке страны дождь и мокрый снег, гололед, ночью и утром туман; 16 декабря преимущественно без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 0-6° тепла”, — сообщили синоптики.

Также сообщается, что в Киевской области завтра, 14 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура ночью и днем около 0°.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине потеплеет. По прогнозам синоптиков, 13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки и повышение температуры на 2-4°.

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