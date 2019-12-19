За вбивство батька та його малолітнього сина зловмисника засудили до довічного ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У місті Дніпро засудили до довічного позбавлення волі 33-річного раніше судимого чоловіка за вбивство батька та його малолітнього сина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Свою вину чоловік визнав частково. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Так, подія сталася у 2016 році у квартирі потерпілого у місті Дніпрі. Між двома чоловіками виникла сварка, а згодом бійка, в результаті якої обвинувачений спричинив товаришу смертельне ножове поранення у грудну клітину.
"У квартирі також перебував 14-річний син потерпілого, який, намагаючись захистити батька, вдарив зловмисника по голові. Усвідомлюючи, що підліток є свідком вбивства, підсудний також наніс йому удар ножем у грудну клітину. Аби приховати сліди злочину чоловік розчленував тіла, помістив їх в автомобіль дружини потерпілого та перевіз на територію свого будинку, де протягом майже трьох діб намагався спалити", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, житель Запоріжжя отримав довічне ув'язнення за вбивство 5-річної дитини.