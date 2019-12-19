За убийство отца и его малолетнего сына злоумышленника приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В городе Днепр приговорили к пожизненному лишению свободы 33-летнего ранее судимого мужчину за убийство отца и его малолетнего сына. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Свою вину мужчина признал частично. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Так, событие произошло в 2016 году в квартире потерпевшего в городе Днепре. Между двумя мужчинами возникла ссора, а затем драка, в результате которой обвиняемый нанес товарищу смертельное ножевое ранение в грудную клетку.
"В квартире также находился 14-летний сын потерпевшего, который, пытаясь защитить отца, ударил злоумышленника по голове. Осознавая, что подросток является свидетелем убийства, подсудимый также нанес ему удар ножом в грудную клетку. Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тела, поместив их в автомобиль жены потерпевшего и перевез на территорию своего дома, где в течение почти трех суток пытался сжечь", - отмечается в сообщении.
Напомним, житель Запорожья получил пожизненное заключение за убийство 5-летнего ребенка.