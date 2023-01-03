За три дні росіяни завдали 14 ударів ракетами та застосували 94 дрони-камікадзе по Україні – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. З 31 грудня росіяни завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.
Цитата
"З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”, - написав Залужний.
Доповнення
Російські війська під час масованого ракетного удару 31 грудня по Україні вперше застосували ракетоносії з Каспію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залужний обговорив з генералом США потреби ЗСУ для продовження боротьби проти рф