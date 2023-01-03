За три дні росіяни завдали 14 ударів ракетами та застосували 94 дрони-камікадзе по Україні – Залужний

Цитата

"З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”, - написав Залужний.

Доповнення

Російські війська під час масованого ракетного удару 31 грудня по Україні вперше застосували ракетоносії з Каспію.

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