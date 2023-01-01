рф вперше застосувала для удару по Україні ракетоносії з Каспію - Гуменюк

Цитата

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувалися ракетоносії з Каспію. Це впершев принципі за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано, - вказала Гуменюк. - Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі, нам вдається досить вдалим".

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.