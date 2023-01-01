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рф впервые применила для удара по Украине ракетоносители из Каспия - Гуменюк

Киев • УНН

 • 593257 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Российские войска во время массированного ракетного удара 31 декабря по Украине впервые применили ракетоносители из Каспия. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые в принципе за период полномасштабного вторжения было зафиксировано, - указала Гуменюк. - Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы. Это говорит о том, что удерживание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачным".

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.

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