рф впервые применила для удара по Украине ракетоносители из Каспия - Гуменюк

Цитата

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые в принципе за период полномасштабного вторжения было зафиксировано, - указала Гуменюк. - Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы. Это говорит о том, что удерживание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачным".

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.