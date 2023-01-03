За три дня россияне нанесли 14 ударов ракетами и применили 94 дрона-камикадзе по Украине - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. С 31 декабря россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.
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"С 31 декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”, - написал Залужный.
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Российские войска во время массированного ракетного удара 31 декабря по Украине впервые применили ракетоносители с Каспия.
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