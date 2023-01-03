За три дня россияне нанесли 14 ударов ракетами и применили 94 дрона-камикадзе по Украине - Залужный

Цитата

"С 31 декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”, - написал Залужный.

Дополнение

Российские войска во время массированного ракетного удара 31 декабря по Украине впервые применили ракетоносители с Каспия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Залужный обсудил с генералом США потребности ВСУ для продолжения борьбы против рф