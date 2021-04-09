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За тиждень в столиці народилось майже 600 дітей: скільки хлопчиків і дівчаток

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. За останній тиждень у Києві народилося 575 немовлят, всього з початку року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"За останній тиждень у столичних пологових будинках народилося 575 немовлят: 307 хлопчиків та 268 дівчаток. Серед них – 11 двієнь. Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей: 3360 хлопчиків і 3118 дівчаток. Серед них - 116 двієнь та 1 трійня", - повідомив Кличко.

Деталі

В свою чергу, шлюб у столиці за останній тиждень взяли 274 пари. Розлучилася – 51 родина, повідомив міський голова.

З його слів, всього з початку року у Києві побралися 4308 пар. Розлучилися ж - 876.

"У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 18 %. Кількість розлучень зменшилась на 15%”, - додав мер.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у 2020 році молоді батьки проявляли оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитини. Найбільш рідкісними іменами стали Зеленський, Яник і Лимон для хлопчиків та Імперія, Золушка і Хрусталіна для дівчаток.

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