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За неделю в столице родилось почти 600 детей: сколько мальчиков и девочек

За неделю в столице родилось почти 600 детей: сколько мальчиков и девочек

Киев  •  УНН

 • 37393 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За последнюю неделю в Киеве родилось 575 младенцев, всего с начала года в столице появились на свет 6478 детей. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"За последнюю неделю в столичных роддомах родилось 575 младенцев: 307 мальчиков и 268 девочек. Среди них - 11 двоен. Всего с начала этого года в столице появились на свет 6478 детей: 3360 мальчиков и 3118 девочек. Среди них - 116 двоен и 1 тройня", - сообщил Кличко.

Детали

В свою очередь, брак в столице за последнюю неделю заключили 274 пары. Рассталась - 51 семья, сообщил городской голова.

По его словам, всего с начала года в Киеве поженились 4308 пар. Расстались же - 876.

"По сравнению с прошлым годом, за этот период количество зарегистрированных браков в столице увеличилось на 18%. Количество разводов уменьшилось на 15%", - добавил мэр.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в 2020 году молодые родители проявляли оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Наиболее редкими именами стали Зеленский, Яник и Лимон для мальчиков и Империя, Золушка и Хрусталина для девочек.

Украинские Национальные Новости

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