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За тиждень в столиці на грип та ГРВІ захворіло понад 12 тис. осіб

За тиждень в столиці на грип та ГРВІ захворіло понад 12 тис. осіб

Київ • УНН

 • 18859 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У столиці за 46-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 375 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність нижча від базової лінії на 44,3%. Про це інформує пресслужба КМДА, передає УНН.

"У столиці за 46-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 375 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 44,3%. Наразі показник захворюваності становить 417", - повідомили в КМДА.

Так, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

За даними КМДА, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих – 7 749 (зростання на 12,2%).

До медичних закладів за 46-й тиждень госпіталізовано 31 особу, із них 26 – дітей.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ України, в нашій державі наразі не виявлена циркуляція вірусів грипу.

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