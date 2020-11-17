За тиждень в столиці на грип та ГРВІ захворіло понад 12 тис. осіб

"У столиці за 46-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 375 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 44,3%. Наразі показник захворюваності становить 417", - повідомили в КМДА.

Так, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

За даними КМДА, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих – 7 749 (зростання на 12,2%).

До медичних закладів за 46-й тиждень госпіталізовано 31 особу, із них 26 – дітей.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ України, в нашій державі наразі не виявлена циркуляція вірусів грипу.