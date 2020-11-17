За неделю в столице гриппом и ОРВИ заболело более 12 тыс. человек

"В столице за 46-ю неделю 2020 года зарегистрировано 12 375 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - сообщили в КГГА.

Так, в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения.

По данным КГГА, детей заболели - 4626 (рост на 5,6%), взрослых - 7749 (рост на 12,2%).

В медицинские учреждения за 46-ю неделю госпитализирован 31 человек, из них 26 - дети.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава Украины, в нашем государстве пока не выявлена циркуляция вирусов гриппа.