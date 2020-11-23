За тиждень у столиці на грип та ГРВІ захворіли більше 12,3 тис. осіб

“У столиці за 47-й тиждень 2020 року зареєстрований 12 231 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 45%. Наразі показник захворюваності становить 412,2. Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло — 4 898 (зростання на 5,9%), дорослих — 7 333 (зниження на 5,4%)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у структурі захворюваності діти становлять 40%, а на попередньому тижні — 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% — зареєстровано 2 526 випадків. До медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 26 — діти.

Нагадаємо, за даними МОЗ в Україні не виявлена циркуляція вірусів грипу.