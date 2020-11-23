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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 37781 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 57924 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70880 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 84205 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111524 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113617 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125831 просмотра

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За неделю в столице гриппом и ОРВИ заболели более 12,3 тыс. человек

За неделю в столице гриппом и ОРВИ заболели более 12,3 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За 47-ю неделю 2020 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 12231 человек, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице за 47-ю неделю 2020 года зарегистрирован 12231 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 412,2. Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 4898 (рост на 5,9%), взрослых - 7333 (снижение на 5,4%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2526 случаев. В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 26 - дети.

Напомним, по данным Минздрава в Украине не выявлено циркуляция вирусов гриппа.

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