За неделю в столице гриппом и ОРВИ заболели более 12,3 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За 47-ю неделю 2020 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 12231 человек, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице за 47-ю неделю 2020 года зарегистрирован 12231 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 412,2. Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 4898 (рост на 5,9%), взрослых - 7333 (снижение на 5,4%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2526 случаев. В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 26 - дети.
Напомним, по данным Минздрава в Украине не выявлено циркуляция вирусов гриппа.