За тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За тиждень правоохоронці склали понад 1 тисячу адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України, передає УНН.
Так, за період 2-8 грудня за керування транспортними засобами у стані сп'яніння складено 1052 адміністративних протоколів.
Також, у патрульній поліції зазначили, що всього за тиждень винесено 34 850 постанов за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у місті Обухів Київської області правоохоронці виявили за кермом нетверезого депутата районної ради.
Як повідомлялося, на Львівщині нетверезий водій в’їхав у дерево, загинув пассажир.