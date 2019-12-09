За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение

Так, за период 2-8 декабря за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1052 административных протоколов.

Также, в патрульной полиции отметили, что всего за неделю вынесено 34 850 постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в городе Обухов Киевской области правоохранители обнаружили за рулем нетрезвого депутата районного совета.

Как сообщалось, во Львовской области нетрезвый водитель въехал в дерево, погиб пассажир.