За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За неделю правоохранители составили более 1000 административных протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
Так, за период 2-8 декабря за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1052 административных протоколов.
Также, в патрульной полиции отметили, что всего за неделю вынесено 34 850 постановлений за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в городе Обухов Киевской области правоохранители обнаружили за рулем нетрезвого депутата районного совета.
Как сообщалось, во Львовской области нетрезвый водитель въехал в дерево, погиб пассажир.