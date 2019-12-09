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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103808 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116374 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146600 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147423 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение

За неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. За неделю правоохранители составили более 1000 административных протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

Так, за период 2-8 декабря за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1052 административных протоколов.

Также, в патрульной полиции отметили, что всего за неделю вынесено 34 850 постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в городе Обухов Киевской области правоохранители обнаружили за рулем нетрезвого депутата районного совета.

Как сообщалось, во Львовской области нетрезвый водитель въехал в дерево, погиб пассажир.

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