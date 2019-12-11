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За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 170 тисяч українців

За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 170 тисяч українців

Київ • УНН

 • 13423 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні впродовж тижня з 2 по 8 грудня на ГРВІ захворіло понад 170 тис. українців, із них більше 69% — діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

“За минулий тиждень (2–8 грудня ) на ГРВІ захворіли понад 173 тис. людей, із них більше 69% — діти”, — йдеться в повідомленні.

Також, зареєстровано 24 випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 і B.

“У більшості регіонів України минулого тижня активність грипу та ГРВІ знаходилася на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій, Донецькій та Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано більше 14 тис. людей, а з початку жовтня щеплення зробило понад 208 тис. осіб.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, зокрема, серед дорослого населення на 4,4% у порівнянні з минулим тижнем.

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