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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 170 тыс. украинцев

За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 170 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 13423 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в течение недели со 2 по 8 декабря ОРВИ заболели более 170 тыс. украинцев, из них более 69% - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За прошедшую неделю (2-8 декабря) ОРВИ заболели более 173 тыс. человек, из них более 69% - дети", - говорится в сообщении.

Также, зарегистрировано 24 случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

По результатам лабораторного исследования 15 образцов материалов больных ГПЗ получено 2 положительные результаты: определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.

"В большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечена низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 14 тыс. человек, а с начала октября прививки сделало более 208 тыс. человек.

Напомним, в Киеве выросло количество больных гриппом и ОРВИ, в частности, среди взрослого населения на 4,4% по сравнению с прошлой неделей.

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