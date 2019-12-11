За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 170 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в течение недели со 2 по 8 декабря ОРВИ заболели более 170 тыс. украинцев, из них более 69% - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"За прошедшую неделю (2-8 декабря) ОРВИ заболели более 173 тыс. человек, из них более 69% - дети", - говорится в сообщении.
Также, зарегистрировано 24 случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
По результатам лабораторного исследования 15 образцов материалов больных ГПЗ получено 2 положительные результаты: определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.
"В большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечена низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 14 тыс. человек, а с начала октября прививки сделало более 208 тыс. человек.
Напомним, в Киеве выросло количество больных гриппом и ОРВИ, в частности, среди взрослого населения на 4,4% по сравнению с прошлой неделей.