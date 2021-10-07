За тиждень на державні інфоресурси здійснили п'ять хакерських атак

Деталі

Система захищеного доступу державних органів до інтернету заблокувала:



56 078 атак різних видів, що на 11% менше ніж попереднього тижня. Здебільшого — це мережеві атаки прикладного рівня (97%);



5 DDoS-атаки — хакерський “напад” на комп’ютерну систему з метою зробити її ресурси недоступними для користувачів.



Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксувала 336 403 підозрілих дій (на 30% менше ніж попереднього тижня):



спроби отримання прав користувача — 9%



спроби отримання прав адміністратора — 14%



порушення корпоративної політики безпеки — 51%



виявлення мережевого ШПЗ — 17%



інші — 9%



“Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 3 615 кіберінцидентів, що на 18% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (приблизно 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення — 99%”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні протягом серпня 2021 року на інформаційні системи органів державної влади було здійснено 43 кібератаки.