За тиждень на державні інфоресурси здійснили п'ять хакерських атак

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні з 29 вересня до 5 жовтня 2021 року зафіксували та заблокували 5 DDoS-атак на державні інформаційні ресурси. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язок.

Деталі

Система захищеного доступу державних органів до інтернету заблокувала:

  • 56 078 атак різних видів, що на 11% менше ніж попереднього тижня. Здебільшого — це мережеві атаки прикладного рівня (97%);
  • 5 DDoS-атаки — хакерський “напад” на комп’ютерну систему з метою зробити її ресурси недоступними для користувачів.

Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксувала 336 403 підозрілих дій (на 30% менше ніж попереднього тижня):

  • спроби отримання прав користувача — 9%
  • спроби отримання прав адміністратора — 14%
  • порушення корпоративної політики безпеки — 51%
  • виявлення мережевого ШПЗ — 17%
  • інші — 9%

“Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 3 615 кіберінцидентів, що на 18% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (приблизно 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення — 99%”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні протягом серпня 2021 року на інформаційні системи органів державної влади було здійснено 43 кібератаки.

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