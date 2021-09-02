За місяць на сайти органів української влади здійснили більше 40 кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні протягом серпня 2021 року було здійснено 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.
Деталі
Основними типами виявлених хакерських атак були:
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- з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
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- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
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- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
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- шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.
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Кіберзагрози вдалося виявити завдяки аналізу понад 36 000 критичних подій інформаційної безпеки.
Додамо
На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в національному кіберпросторі.
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