За місяць на сайти органів української влади здійснили більше 40 кібератак

Деталі

Основними типами виявлених хакерських атак були:



з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);



спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);



атаки на веб-додатки (Web App Attack);



шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.



Кіберзагрози вдалося виявити завдяки аналізу понад 36 000 критичних подій інформаційної безпеки.

Додамо

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в національному кіберпросторі.

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