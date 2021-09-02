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17 березня, 19:38 • 101549 перегляди

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17 березня, 18:58 • 127669 перегляди

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За місяць на сайти органів української влади здійснили більше 40 кібератак

Київ • УНН

 • 12575 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні протягом серпня 2021 року було здійснено 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Основними типами виявлених хакерських атак були:

  • з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.

Кіберзагрози вдалося виявити завдяки аналізу понад 36 000 критичних подій інформаційної безпеки.

Додамо

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в національному кіберпросторі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пов’язаних із Росією хакерів підозрюють в атаці на 200 американських компаній — ЗМІ

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