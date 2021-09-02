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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 103372 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 121694 просмотра

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2 марта, 18:35 • 178262 просмотра

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2 марта, 17:53 • 136457 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129466 просмотра

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За месяц на сайты органов украинской власти совершили более 40 кибератак

За месяц на сайты органов украинской власти совершили более 40 кибератак

Киев  •  УНН

 • 12569 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине в течение августа 2021 было осуществлено 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack)
  • вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

Киберугрозы удалось обнаружить благодаря анализу более 36 000 критических событий информационной безопасности.

Добавим

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатывают аналитики безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

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