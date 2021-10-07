За неделю на государственные инфоресурсы осуществили пять хакерских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине с 29 сентября по 5 октября 2021 года зафиксировали и заблокировали 5 DDoS-атак на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.
Детали
Система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала:
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- 56 078 атак различных видов, что на 11% меньше чем на предыдущей неделе. В основном — это сетевые атаки прикладного уровня (97%);
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- 5 DDoS-атаки — хакерское "нападение" на компьютерную систему с целью сделать ее ресурсы недоступными для пользователей.
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Система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировала 336 403 подозрительных действий (на 30% меньше чем на предыдущей неделе):
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- попытки получения прав пользователя - 9%
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- попытки получения прав администратора - 14%
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- нарушение корпоративной политики безопасности - 51%
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- выявление сетевого ШПЗ - 17%
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- другие - 9%
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"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 3615 киберинцидентив, что на 18% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (примерно 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения — 99%", — говорится в сообщении.
Напомним
В Украине в течение августа 2021 года на информационные системы органов государственной власти осуществили 43 кибератаки.