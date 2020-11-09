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За тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ у столиці зросла на понад 14% - КМДА

За тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ у столиці зросла на понад 14% - КМДА

Київ • УНН

 • 13699 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві на грип та ГРВІ наразі хворіють 11286 людей, що на 14,1% більше, ніж попереднього тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці за 45-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 286 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,2%. Наразі показник захворюваності становить 380,3", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 14,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

"Дітей захворіло – 4 379 (зростання на 13,3%), дорослих – 6 907 (зростання на 14,7%). У структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні – 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 22,5% – зареєстровано 2 125 випадків. До медичних закладів за 45-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 34 – діти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у столиці за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 888 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність нижча від базової лінії на 55,5%.

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